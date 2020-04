Zapraszamy zaa kulisy serialu "The Mandalorian" 0

W oczekiwaniu na premierę kolejnego sezonu The Mandalorian, zapraszamy do obejrzenia zwiastuna dokumentu Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian, który przybliży nam kulisy powstawania produkcji. Seria udostępniona będzie na Disney+ – dokładnie 4 maja.

Dokument składać się będzie z 8 odcinków, a gospodarzem będzie Jon Favreau, który przedstawi nam produkcję za kulis, rozmowy z aktorami i nigdy wcześniej nie emitowane sceny.

Akcja serialu The Mandalorian rozgrywa się po upadku Imperium i przed powstaniem Najwyższego Porządku. Podążamy za samotnym strzelcem w odległych zakątkach galaktyki, daleko od autorytetu Nowej Republiki. Jest on łowcą nagród zatrudnionym przez Greefa do wykonania określonego zadania. W tytułową postać ponownie wciela się Pedro Pascal.

Po sukcesie pierwszej serii, The Mandalorian bardzo szybko otrzymał zamówienie na kolejny sezon i już w pod koniec roku powinniśmy otrzymać nowe odcinki. Premiera drugiej serii przewidziana jest na październik, ale to może ulec zmianie, jeśli nie uda się ukończyć na czas postprodukcji. Co ciekawe zamówimy został także trzeci sezon.

Poniżej prezentujemy też plakat dokumentu.

