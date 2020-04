Zapowiedź i plakat finałowego sezonu serialu "Agenci T.A.R.C.Z.Y." 0

Wielkimi krokami zbliża się finałowy sezon serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y.. W oczekiwaniu na primerę stacja AMC udostępniła pierwsze promo oraz poster. Zapraszamy do oglądania.

Sezon szósty zadebiutował w maju zeszłego roku, jednak jak na razie nie jest on dostępny w Polsce. Do tej pory wszystkie poprzednie sezony w naszym kraju emitował kanał Fox Polska. Najnowsze 7. seria premierę będzie miała już 27 maja. W ostatnich odcinkach akcja toczyć się będzie w 1931 roku w Nowym Jorku. Drużyna jest w posiadaniu nowego Zephyra, który ma zdolność przenoszenia się w czasie.

Pierwszy sezon serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y. ściśle wiązał się z filmem Avengers, jego akcja rozpoczęła się wkrótce po ukazanej w filmie Avengers bitwie o Nowy Jork. Gdy wiedza o istnieniu superbohaterów i obcych stała się powszechna, świat stara się przywyknąć do tej całkiem nowej rzeczywistości. Do służby powraca agent Coulson, który zbiera zespół wyspecjalizowanych agentów z organizacji znanej pod nazwą T.A.R.C.Z.A.. W kolejnych sezonach później drogi serialu i MCU zaczęły się stopniowo rozchodzić. Patrząc na to, iż Marvel w ostatnim czasie sukcesywnie kończył wszystkie seriale niezwiązane z MCU to Agenci T.A.R.C.Z.Y. i tak utrzymali się na serialowym rynku bardzo długo.

Źrodło: comicbook.com