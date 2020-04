Premiera produkcji "'Doktor Strange 2'' opóźniona o rok 0

Zła informacja dla fanów Doktora Strange, premiera drugiej części jego przygód zatytułowana Doctor Strange in the Multiverse of Madness została właśnie opóźniona prawie o rok w stosunku do tego co niedawno zakładano.

Niedawno informowaliśmy, że pomimo zagrożenia wynikającego z pandemii wirusa powodującego chorobę COVID-19, Marvel Studios nie przerwał przygotowań do wejścia plan zdjęciowy widowiska. Jednak teraz okazuje się, że zostali zmuszeniu do zmiany w planach i przełożyli premierę na 25 marca 2022. Pierwotnie zakładano, że film trafi do kin w maju 2012 roku, później pojawiała się data listopadowa, jednak to również był nierealny termin, miejmy nadzieję, że i nowej data jest realna do spełnienia.

Za reżyserię filmu odpowiada Sam Raimi, który przejął tą funkcję od Scotta Derricksona. Reżyser pierwszego filmu zrezygnował z powodu różnic twórczych. Nad scenariuszem pracuje Michael Waldron odpowiedzialny za fabułę do serialu Loki. W drugiej części swoją rolę powtórzy Benedict Cumberbatch, który wciela się w tytułowego bohatera. Elizabeth Olsen wystąpi jako Scarlet Witch. Powrócą także Benedict Wong i Chiwetel Ejiofor.

Źrodło: bloody-disgusting.com