Drugi sezon ''Wiedźmina'' bardziej skupi się na Nilfgaardzie

Zeszłoroczny Wiedźmin to obok serialu Stranger Things jedna z najpopularniejszych produkcji Netflixa. Nic więc dziwnego, że Lauren Schmidt Hissrich, showrunnerka i producentka wykonawcza serialu co jakiś czas postanawia zdradzić kilka szczegółów odnośnie fabuły drugiego sezonu.

Hissrich zdradziła, iż kontynuacja w dużej mierze skupi się na postaci Cahira i Fringilli. Dowiemy się kim tak naprawdę są i co spowodowało, że Nilfgaard jest dla nich tak bardzo ważny. Cahir to Nilfgaardzki generał, który ma za zadanie pojmać Ciri, a Fringilla to czarodziejka walcząca po stronie Nilfgaardu.

Ta dwójka bohaterów nie będzie jedyna, którym poświęcone zostanie więcej czasu. Jak już wiadomo, w drugim sezonie poznamy także kilku nowych wiedźminów – Eskela (Thue Ersted Rasmussen), Coena (Yasen Atour), Lamberta (Paul Bullion) i Vasemira (Kim Bodnia).

Wiedźmin oparty jest na opowiadaniach Andrzeja Sapkowskiego. W rolach głównych występują Henry Cavill jako Geralt z Rivii, Anya Chalotra jako Yennefer i Freya Allan jako Ciri.

Premiera drugiego sezonu planowana jest na 2021 rok. Jak na razie nie ma żadnych oficjalnych informacji odnośnie jej przesunięcia, choć z pewnością jest to tylko kwestią czasu.

Źrodło: screenrant.com