Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Młody aktor chętnie powróciłby do MCU w roli Iron Lada 0

Tak naprawdę nie Peter Parker, a Harley Keener jest pierwszym protegowanym Tony’ego Starka. W Avengers: Koniec gry postać pojawiła się ponownie. Czy w MCU zobaczymy jego kolejne występy?

Po raz pierwszy Harley Keener pojawił się w Kinowym Uniwersum Marvela w filmie Iron Man 3. Wydawało się, że twórcy MCU zapomnieli o nim, jednak krótki występ w widowisku Avengers: Koniec gry sprawił, że w fanach rozbudziła się nowa nadzieja związana z tym bohaterem. Pojawienie się na pogrzebie Tony’ego Starka może zwiastować coś dużego dla postaci Harleya Keenera.

Oczywistym jest, że wraz z odejściem Iron Mana, drużyna superbohaterów będzie potrzebowała nowego członka uzbrojonego w niesamowitą zbroję stworzoną przez Starka. Jedną z postaci, którą mogą wprowadzić producenci do uniwersum jest Iron Lad. Co o tym pomyśle sądzi aktor, który wciela się w Harleya Keenera?

Bardzo bym tego chciał. Nie wiem co się zdarzy, wiem niewiele więcej niż Wy, jednak jestem na tak w 100 procentach. Chciałbym tego.

stwierdził Ty Simpkins

W komiksach Iron Lad różnił się zdecydowanie od Keenera. Przede wszystkim był on pierwszym przywódcą Młodych Mścicieli i z czasem ujawniono, że jest młodym Kangiem Zdobywcą, który podróżował w czasie, aby uniknąć losu zostania złoczyńcą.

Na pewno pojawienie się tego bohatera w MCU nie jest niemożliwe. Włodarze Marvel Studios od dawna planują wprowadzić na ekran Młodych Mścicieli, jednak należy pamiętać, że mają oni wiele możliwości. Co sądzicie o tym pomyśle?

Źrodło: We Got This Covered