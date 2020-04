Krew Toma Hanksa pomoże w walce z koronawirusem 0

Tom Hanks z pewnością jest jedną z najbardziej znanych osób, które zostały zarażone koronawirusem. Na szczęście hollywoodzki gwiazdor został wyleczony i teraz jego krew pomoże w walce z wirusem powodującym chorobę COVID-19.

Tom Hanks w swojej karierze aktora miał okazję wielokrotnie wcielać się w dobrych bohaterów, których czyny ratowały ludzkie życie lub też poprawiały samopoczucie. Jako przykłady można podać chociażby takie produkcje, jak Sully czy Cóż za piękny dzień. Teraz Hanks będzie miał możliwość ratowania ludzi w rzeczywistości.

Aktor i jego żona Rita Wilson niestety jakiś czas temu zostali zarażenie wirusem, jednak udało się im go pokonać. Teraz znane małżeństwo zdecydowało się oddać swoje osocze, które pomoże naukowcom w opracowaniu szczepionki na koronawirusa. Obecnie para jest już zdrowa, odporna i czuje się dobrze.

Tom Hanks zapowiedział także, że odda swoje osocze do wszystkich potrzebujących placówek, które starają się znaleźć środek zdolny do walki z wirusem SARS-CoV-2. Zażartował nawet, że liczy na powstanie szczepionki o nazwie "HANK-CCINE", co oczywiście nawiązuje do jego nazwiska.

Źrodło: Screen Rant