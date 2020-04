Mickey Rourke zagrał w horrorze w trakcie pandemii koronawirusa! 0

Ekipa filmowa, która kręciła film w stolicy Łotwy, mogła kontynuować pracę, przestrzegając rządowych wytycznych. Obejmowały one zakładanie masek i rękawiczek, mierzenie temperatury dwa razy dziennie, zachowywanie odpowiednich odległości i posiadanie sprzętu do dezynfekcji. Każdy z aktorów posiadał własny zestaw do wykonywania make-upu, który wykorzystywali na planie makijażyści. Rourke zobowiązał się przylecieć do Rygi wcześniej, niż pierwotnie zamierzał, aby zdążyć przed zamknięciem granic.

Jeden z producentów Yu-Fai Suen otrzymał pozwolenie od łotewskiego rządu na kręcenie kolejnych produkcji filmowych i telewizyjnych zgodnie z tymi samymi wytycznymi.

Warhunt to historia elitarnej jednostki amerykańskich żołnierzy, którzy w trakcie II wojny światowej wyruszają na tajną misję. Uwięzieni za liniami wroga w niemieckim Czarnym Lesie mężczyźni będą musieli stawić czoła sabatowi czarownic.

Za kamerą filmu stanie Mauro Borrelli, który wcześniej pracował m.in. jako scenograf na planie wielu hollywoodzkich produkcji, takich jak Piraci z Karaibów czy Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi.

Warhunt to szalona jazda z mocnymi momentami, ale także wspaniała metafora wojny i mrocznej odsłony ludzkiej natury, opowiedziana z udziałem kultowych postaci!

mówi reżyser

Źrodło: Variety