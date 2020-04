Bracia Russo organizują wspólny seans "Avengers: Koniec gry"! 0

Od premiery kinowego hitu Avengers: Koniec gry minął już rok! Aby uczcić ten kamień milowy, bracia Anthony i Joe Russo, organizują wspólne oglądanie filmu na Twitterze.

Wspólny seans, o którym duet poinformował fanów za pomocą Instagrama, będzie miał miejsce dziś, 27 kwietnia o godzinie 16:00 (Pacific Time) / o godzinie 19:00 (Eastern Time). Według czasu polskiego będzie to godzina 1:00 (nad ranem) 28 kwietnia! Film trwa 3 godziny, więc z pewnością przyda się wam zastrzyk kofeiny. Bracia Russo planują tweetować na bieżąco podczas trwania filmu, a także będą dostępni do rozmów w instagramowej transmisji na żywo przez pierwszą godzinę seansu. Reżyserzy ogłosili również, że w trakcie transmisji do rozmów dołączy pewien specjalny gość. Wy za to, możecie podkreślić swój udział w wydarzeniu hasztagiem #AvengersAssemble.

Marvelowscy reżyserzy coraz częściej wykorzystują czas kwarantanny, aby dostarczyć dodatkowej rozrywki i zintegrować się z fanami swojej twórczości. Tydzień temu na podobny pomysł wpadł Taika Waititi, który prowadząc transmisje na żywo na Instagramie, komentował z udziałem obserwatorów seans filmu Thor: Ragnarok.

Źrodło: Deadline