Kim jest Pokrak? Po latach Tarantino zdradza jedną z tajemnic filmu "Pulp Fiction"

Kim jest Pokrak? To pytanie od lat zadają fani Pulp Fiction. Quentin Tarantino na łamach magazynu Empire wyjaśnił tajemnicę najbardziej szalonej i dziwnej sceny z nagrodzonego Złotą Palmą i Oscarem filmu!

Wszyscy na pewno dobrze pamiętają przedziwną scenę, w której Butch (Bruce Willis) i Marsellus (Ving Rhames) są związani i przetrzymywani w piwnicy właściciela lombardu Maynarda (Duane Whitaker). Mężczyźnie towarzyszy jego ochroniarz Zed (Peter Greene) i Pokrak, postać-niemowa ubrana od stóp do głów w skórzany kombinezon BDSM. Scenariusz Tarantino nie dostarcza żadnych konkretnych informacji o Pokraku, dlatego zagorzali fani Pulp Fiction od dawna zastanawiają się, kim on jest, skąd się wziął i co się z nim ostatecznie stało.

Wywiad z Tarantino opublikowany przez magazyn Empire w tym miesiącu odkrył historię tajemniczego bohatera. Po 26 latach od premiery filmu, nie jest to specjalnie zaskakująca i wstrząsająca odpowiedź na fanowskie pytania, być może jednak satysfakcjonująca dla tych najbardziej dociekliwych jednostek.

Być może w filmie tego nie widać, ale pisząc scenariusz zakładałem, że Pokrak nie żyje. Butch go ogłuszył, a on zemdlał i powiesił sam siebie przy okazji. A co do jego przeszłości…. Jest kimś w rodzaju autostopowicza, kimś, kogo Maynard i Zed porwali siedem lat wcześniej i od tej pory szkolili go do roli ofiary idealnej.

wyznał reżyser

W postać Pokraka wcielił się Steve Hibbert, który spędził trzy dni na planie filmu w skórzanym stroju, kręcąc pamiętliwą sekwencję. Aktor rozmawiał z Vulture w 2014 roku, z okazji 20. rocznicy premiery kultowej produkcji i ujawnił, że nie ma on właściwie pojęcia o historii Pokraka. Sam wysnuł jednak teorię, że postać nie była prawdopodobnie pierwszym więźniem Maynarda i Zeda.

Tarantino dał mi niewiele wskazówek. Spoglądałem na niego, a on albo wzruszał ramionami, albo pokazywał uniesiony w górę kciuk. Na planie nie używał playbacku, więc stał za kamerą i obserwował wszystko, co nagrywała, spacerując od czasu do czasu po pomieszczeniu. Jeśli już miał jakieś wskazówki dla aktorów, to podchodził i szeptał je do ucha.

powiedział Hibbert

