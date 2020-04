"Pechowi szczęściarze” i "Kołysanka” - najnowsze premiery Best Filmu w maju! 0

Już w maju na platformy vod trafią dwie super premiery od Best Film. Na platformy trafią dwa filmy, które miały mieć swoje kinowe premiery, jednak z uwagi na sytuację związaną z pandemią trafią prosto na vod.

Pierwsza z nich to Pechowi szczęściarze – premiera vod – 14 maja, argentyński kandydat do Oscara, laureat Nagrody Goya dla najlepszego filmu iberoamerykańskiego, kinowy hit Ameryki Południowej prezentowany na festiwalach w Toronto i San Sebastian. Po raz pierwszy razem na ekranie duet ojciec – syn – Ricardo i Chino Darín. Film ma 100% pozytywnych recenzji krytyków na Rotten Tomatoes.

Twórcy Dzikich historii wracają z szaloną sensacyjną komedią o wiejskich Robin Hoodach. Fermín, emerytowany gwiazdor piłki nożnej (Ricardo Darín), prowadzi stację paliw w sennym prowincjonalnym miasteczku. Chcąc wyciągnąć rodzinę i przyjaciół z biedy, wpada na pomysł reaktywacji miejscowej spółdzielni rolniczej. Wraz z żoną Lidią i kumplem Antonio przekonuje, nawet tych najbardziej opornych, do zainwestowania życiowych oszczędności w nowy biznes. Niestety, biednemu zawsze wiatr w oczy i dzień po ulokowaniu pieniędzy w banku poczciwi inwestorzy tracą wszystko przez krach finansowy. Wkrótce dowiadują się, że stali się nie tylko ofiarami kryzysu w kraju, ale również zostali oszukani przez pozbawionego skrupułów kierownika banku. Nerwy im puszczają… Pod wodzą Fermina zrobią wszystko, by odzyskać to, co im się słusznie należy. Okradziony musi obrabować złodzieja. Wystarczy jedynie odrobina szczęścia, sprytu i… kilka lasek dynamitu. Nieprzewidywalna komedia kryminalna o skoku, który nie miał prawa się udać.

Druga to Kołysanka – premiera vod – 28 maja – trzymająca w napięciu, niepokojąca adaptacja bestsellerowej powieści Leïli Slimani.

Myriam i Paul są kochającym się małżeństwem z dwójką dzieci. Gdy Myriam postanawia, mimo oporów męża, wrócić do zawodu adwokata, para zaczyna szukać niani. Po surowym castingu zatrudniają Louise. Dzieci szybko przywiązują się do nowej opiekunki, która stopniowo staje się centralną postacią w rodzinie. Niania była dla nich wybawieniem… do czasu. „Kołysanka” to powieść Leïli Slimani wydana 18 sierpnia 2016 roku przez Gallimard Edition. W Polsce opublikowana przez wydawnictwo Sonia Draga. W listopadzie 2016 roku Slimani została laureatką Nagrody Goncourta, najbardziej prestiżowej nagrody literackiej we Francji, gdzie sprzedała się w ponad milionowym nakładzie. Powieść została przetłumaczona na 43 języki (w tym niemiecki, hiszpański, grecki, włoski, japoński, hebrajski, portugalski, rumuński, czeski, chiński i polski).