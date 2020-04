Studio Gearbox Software, które odpowiada za produkcję gry wideo 'Brothers in Arms' ujawniło, iż seria ta powraca, ale nie jako nowa gra, a serial. Do tej pory ta taktyczna strzelanka doczekała się kilku odsłon. Najnowsza z nich to 'Brothers in Arms 3: Sons of War', która wydana została pod koniec 2014 roku.