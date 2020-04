Światło dzienne ujrzy pierwszy polski film od Netflixa 0

Po serialach przyszedł wreszcie czas na pełnometrażowy film. Netflix pracuje właśnie nad pierwszym polskim filmem, który nosi tytuł 'All My Friends Are Dead'.

Produkcja ta ma mieć dość ciekawą i intrygującą fabułę. Opowie ona historię pewnej imprezy, której koniec skutkuje samobójstwem wszystkich jej uczestników. Prawda, że nieźle się zapowiada? Prawdopodobnie film należeć będzie do czarnej komedii, a jego przekaz skierowany zostanie do nastolatków.

Za reżyserię filmu odpowiadać ma Mitja Okorn i Jan Belcl. Nie będzie to ich pierwsza współpraca. Razem stworzyli bowiem komedię Planeta Singli. Jeśli chodzi zaś o pełną obsadę, to jak na razie nie została ona podana. Wiadomo jedynie, że jedną z głównych ról otrzymał Yassine Fadel. Wcieli się on w francuskiego bohatera noszącego imię Jacques. Fadel to aktor marokańskiego pochodzenia, który w ostatnim czasie wystąpił w serialu Kierunek: Noc. Premiera tej produkcji Netflixa już 1 maja br.

Aktualnie twórcy premierę filmu All My Friends Are Dead zaplanowali na koniec przyszłego roku, ale wszystko może się zmienić, bowiem ze względu na panującą epidemię, nie jest na razie możliwe rozpoczęcie jakichkolwiek prac zdjęciowych.

Źrodło: ppe.pl