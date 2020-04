Finałowa część ''Gwiezdnych wojen'' już w maju na Disney+! 0

Disney+ ma świetną wiadomość dla fanów Gwiezdnych wojen. Ostatnia część sagi nosząca tytuł Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie pojawi się na platformie dwa miesiące wcześniej niż pierwotnie zakładano. Jej premiera online już 4 maja br.

Data ta nie jest przypadkowa, bowiem 4 maja obchodzony jest Światowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Z tej okazji platforma opublikowała także świetne wideo ukazujące sceny z całej sagi. Możecie zobaczyć je poniżej.

Pojawienie się finałowej, dziewiątej części Gwiezdnych wojen na Disney+ powoduje, iż nareszcie cała saga znajduje się w jednym miejscu. Dzięki temu z pewnością nie jeden fan zdecyduje się na filmowy maraton.

Za reżyserię końca sagi odpowiada J.J. Abrams, który wyreżyserował także epizod VII – Przebudzenie mocy. W Skywalker. Odrodzenie Kylo Ren odnajduje sekretną planetę Sithów i ukrywającego się na niej imperatora Palpatine, który w zamian za zabicie Rey ofiarowuje mu flotę niszczycieli. Gdy wieść o tym dociera do rebeliantów Rey, Poe, Finn, Chewbacca i C3-PO wyruszają by odszukać mapę, mogącą doprowadzić ich do ukrytej planety. Nadchodzi więc czas ostatecznej rozgrywki i odkrycia sekretów sprzed lat.

Źrodło: theverge.com