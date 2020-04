HBO chce zrealizować serial na podstawie filmu ''Hellraiser: Wysłannik piekieł'' 0

Seria Hellraiser nie tylko doczeka się swojego filmowego rebootu, który wyreżyseruje David Bruckner. HBO ma w swoich planach stworzenie serialu inspirowanego pierwszym filmem zatytułowanym Hellraiser: Wysłannik piekieł.

HBO podpisało już umowę z producentami Danem Farahem i Royem Lee, którzy odpowiedzą za serialową adaptację tej piekielnej serii. Scenariusz napiszą Mark Verheiden – producent serialu Daredevil oraz scenarzysta Potwora z bagien i Michael Dougherty, odpowiedzialny za produkcje takie jak Godzilla II: Król potworów, Upiorna noc Halloween czy Krampus. Duch Świąt. Pilotażowy odcinek serialu wyreżyseruje David Gordon Green (Halloween).

Film Hellraiser: Wysłannik piekieł oparty jest na noweli Clive'a Barkera The Hellbound Heart. Jej autor jest także reżyserem i scenarzystą oryginalnej produkcji. Opowiada ona historię Julii i Larry’ego, małżeństwa które wprowadziło się właśnie do starego, tajemniczego domu. Budynek okazuje się być kryjówką Franka – brata Larrego, który stracił swoje ciało w piekle porwany przez demony – Cenobitów. Dzięki krwi swojego brata Frank, który uciekł z piekielnych czeluści odkrywa sposób na całkowity powrót do ziemskiego wymiaru. Zmusza Julię, która była jego kochanką do sprowadzania kolejnych ludzkich ofiar, dzięki którym odzyska on swoje ciało. Jednakże Cenobici nie dadzą się łatwo oszukać.

Serial HBO, choć inspirowany wspomnianym filmem ma nie być jego remake. Jak zapowiadają twórcy będzie on rozszerzał świat znany nam z filmu i wprowadzi zupełnie nowe elementy i historie do tej piekielnej mitologii.

