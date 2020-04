Michael Madsen i John Travolta mogli połączyć siły w prequelu Wściekłych psów i Pulp Fiction . Przez lata szeptano, że Quentin Tarantino tworzy film, który miałby połączyć losy braci Vega- Vica aka Pand Blond i Vincenta- jednak projekt nigdy nie został zrealizowany. Co ciekawe, Michael Madsen , który wcielił się w rolę Vica w kultowym filmie z 1992 roku, powiedział, że tak naprawdę przedsięwzięcie to było o krok dalej niż większość z nas zdaje sobie sprawę.

Madsen wspomina, że Tarantino wielokrotnie omawiał z nim szczegóły niedoszłego dzieła.