Universal rezygnuje z kinowej dystrybucji nowego filmu Judda Apatowa 0

Kolejny film studia Universal Pictures, w związku z ciągłym wpływem pandemii koronawirusa, nie trafi do amerykańskich kin. Studio właśnie zdecydowało się, że The King of Staten Island w reżyserii Judda Apatowa, który miał mieć kinową premierę 19 czerwca, pojawi się od razu w cyfrowej dystrybucji.

Od marca znaczna większość kin w Stanach Zjednoczonych jest zamknięta. Studia w Hollywood zostały zmuszone do przetasowania swoich filmowych planów i w niektórych przypadkach decydują się na cyfrową dystrybucję- szczególnie jeśli chodzi o mniejsze tytuły, których produkcja kosztowała mniej niż 20 milionów dolarów. The King of Staten Island Amerykanie zobaczą dzięki usłudze VOD 12 czerwca. Cena za 48-godzinne wypożyczenie wyniesie 19,99 dolarów.

Film jest pół-autobiograficzną opowieścią o dorastaniu młodego chłopaka na Staten Island. Fabuła została bowiem luźno zainspirowana życiem komika Pete'a Davidsona, który jest współautorem scenariusza i odwrócą głównej roli. U jego boku pojawią się Marisa Tomei i Steve Buscemi.

W znacznej większości studia opóźniają premiery swoich najgłośniejszych przedsięwzięć. The King of Staten Island to już drugi kinowy tytuł od Universal Pictures, który zamiast do kin trafi prosto do sieci. Pierwszym była animacja pt. Trolle 2!

Apatow i Davidson ujawnili tę informację podczas zabawnego czatu wideo opublikowanego w mediach społecznościowych, w którym zbierali pomysły na temat sposobu wydania filmu, zanim podjęto ostateczną decyzję.

Źrodło: thehollywoodreporter