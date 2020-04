Daft Punk stworzy ścieżkę dźwiękową do nowego filmu Daria Argento 0

Daft Punk powraca do świata kina po raz pierwszy od dekady dzięki nadchodzącej produkcji kryminalnej od Dario Argento pt. Black Glasses.

W rozmowie z włoską gazetą "La Repubblica" mistrz kina grozy, Dario Argento (Odgłosy) ujawnił, że do jego najnowszego filmu ścieżkę dźwiękową napiszą wykonawcy muzyki elektronicznej i zdobywcy nagrody Grammy, duet Daft Punk. Oznacza to powrót Argento do kręcenia filmów fabularnych po ośmioletniej przerwie. Obraz nosi tytuł Black Glasses, a główną rolę gra w nim córka reżysera, Asia Argento.

To będzie mój powrót do filmów kryminalnych. To przygoda chińskiej dziewczyny i dziecka rozgrywająca się nocą w Rzymie. W drugiej części filmu, w wyniku ucieczki bohaterowie lądują w skalistej wiosce w okolicy Lacjum. Miejsce to różni się od słodyczy toskańskich dolin, ale dla mnie jest równie piękne.

mówi reżyser

Daft Punk ma na koncie znakomicie przyjęty soundtrack do kinowego hitu Tron: Dziedzictwo z 2010 roku. Dyskografię zespołu zamyka płyta pt. "Random Access Memories", która w 2014 roku przyniosła muzykom nagrodę Grammy za najlepszy album.

Są moimi wielbicielami, znają całą moją filmografię. Usłyszeli od francuskich przyjaciół, że kręcę nowy film i zadzwonili do mnie, aby nawiązać współpracę.

powiedział o Daft Punk, Argento

Źrodło: Indiewire