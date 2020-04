Młodzi Tytani znowu w akcji! Nowe odcinki popularnego serialu już w maju! 0

Nastoletni superbohaterowie znowu wkraczają do akcji! Cartoon Network zapowiada nowe odcinki Młodzi Tytani: Akcja!. Przed tą niezwykłą grupą przyjaciół kolejne wyzwania, a wśród nich pierwsze sympatie, emocjonujące pojedynki i próba ocalenia Ziemi przed zagładą! Widzowie będą także mogli przypomnieć sobie losy bohaterów podczas trzydniowego maratonu, który potrwa nieprzerwanie przez całą majówkę (1-3 maja).

Młodzi Tytani to paczka nietypowych przyjaciół: Robin, Raven, Bestia i Cyborg są nastolatkami, którzy razem mieszkają i codziennie mierzą się z wyzwaniami dorastania oraz wykorzystują swoje supermoce podczas codziennych przygód w Jump City. Każdy z nich to zupełnie inny charakter oraz różne umiejętności – Tytani uczą się ze sobą współpracować i wspólnie staczają kolejne walki pokonując groźnych wrogów.

Przyjaciele ponownie wkraczają do akcji w nowych odcinkach piątego sezonu! Tym razem będą udzielać Robinowi cennych rad – zdaje się, że młody bohater nie na żarty zadurzył się w odważnej Wonder Girl. Cała banda będzie także zmuszona do tego, by wykazać się umiejętnościami, jakie zdobyła podczas niezwykłego obozu. W jednym z odcinków Blackfire opracowuje też szczegółowy plan zdobycia Ziemi… Tytani będą chcieli zrobić wszystko, co w ich mocy, by ocalić świat przed zagładą – a będzie to nie lada

wyzwanie!

Podczas trzydniowego maratonu widzowie przypomną sobie swoje ulubione odcinki serialu, w których m.in. Cyborg i Bestia spróbują zamówić za darmo pizzę, a Robin stanie przed poważnym dylematem. Będzie musiał wybrać pomiędzy zbudowaniem budynku dla seniorów, a basenem.

Premiera nowych odcinków serialu Młodzi Tytani: Akcja! w poniedziałek 4 maja o 16:40. Emisja od poniedziałku do piątku o 16:40 na Cartoon Network.

Maraton odcinków serialu Młodzi Tytani: Akcja! będzie trwał nieprzerwanie przez 72 godziny od 1 do 3 maja.

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia