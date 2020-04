"Richard Jewell" - oparta na faktach produkcja z Paulem Walterem Hauserem na Blu-ray i DVD 0

Czterokrotny zdobywca Oscara Clint Eastwood powraca nowym filmem. Richard Jewell to oparta na faktach opowieść o człowieku, którego media najpierw okrzyknęły bohaterem, a później terrorystą. Produkcja z Paulem Walterem Hauserem, Samem Rockwellem i Kathy Bates w rolach głównych zadebiutuje na Blu-ray i DVD już 6 maja.

Igrzyska Olimpijskie. Wśród ochroniarzy zatrudnionych przy pilnowaniu olimpijskich obiektów jest Richard Jewell (Paul Walter Hauser). Pod jedną z ławek w Centennial Olympic Park, gdzie właśnie trwa koncert zespołu Jack Mack and the Heart Attack, strażnik dostrzega podejrzany pakunek. Wiedziony złym przeczuciem informuje o nim przełożonych i szybko okazuje się, że są w nim materiały wybuchowe. Specjaliści decydują się na ryzykowną operację usunięcia pakunku, podczas której dochodzi do eksplozji. Giną dwie osoby, a ponad sto zostaje rannych. Gdyby nie alarm podniesiony przez Richarda Jewella, straty byłyby znacznie większe. Nieznany nikomu wcześniej ochroniarz z dnia na dzień zostaje bohaterem Ameryki. Do czasu.

Nie wszyscy są przekonani, że Richard Jewell zasługuje na uznanie. Agent FBI Tom Shaw (Jon Hamm) podejrzewa, że Jewell – który w przeszłości nieskutecznie próbował zostać policjantem – mógł sam podłożyć ładunek wybuchowy, by później "odkryć go" i zostać bohaterem. Co gorsza, takie zachowanie pasuje do profilu "samotnego zamachowca". Niedawny bohater staje się wrogiem numer jeden, o którym informują wszystkie media. Życie Richarda Jewella zostaje przez nie zamienione w piekło. On, jednak, nie zamierza się poddawać i chce, bez względu na koszty, walczyć o prawdę i swoje dobre imię.

Często słyszymy o potężnych, wpływowych ludziach, którzy zostają o coś oskarżeni, ale dzięki swoim pieniądzom i wysoko opłacanym prawnikom uciekają przed odpowiedzialnością.

mówi reżyser Clint Eastwood

Mimo, iż Richard Jewell został przed sądem oczyszczony ze wszystkich zarzutów, a ci, którzy go oskarżali musieli zapłacić wysokie odszkodowania, wielu Amerykanów wciąż nie widzi w nim bohatera, a terrorystę.

Część ludzi wciąż nie potrafi dodać dwa do dwóch. Nie wiedzą, że prawdziwy zamachowiec został zatrzymany sześć lat później, że się przyznał i postawiono go przed sądem. Mam nadzieję, że dzięki mojemu filmowi widzowie poznają nie tylko prawdziwą historię Richarda Jewella, ale również zrozumieją, że jako społeczeństwo musimy się bardziej starać. Historia Richarda to ważna lekcja dla nas wszystkich.

mówi Clint Eastwood

DODATKI SPECJALNE W WYDANIU BLU-RAY:

Prawdziwa historia Richarda Jewella

Jak powstawał film RICHARD JEWELL

Rozmowa z Clintem Eastwoodem, Samem Rockwellem, Kathy Bates, Jonem Hammem, Olivią Wilde i innymi.

DODATKI SPECJALNE W WYDANIU DVD:

Prawdziwa historia Richarda Jewella

