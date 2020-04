Szkice koncepcyjne, które zmieniłyby spojrzenie na X-Menów 0

Filmowe uniwersum X-Men rozpoczęło podbój kin w 2000 roku, jednak po ostatniej odsłonie X-Men: Mroczna Phoenix, wydaje się, że to już koniec tego projektu, przynajmniej w takiej odsłonie. Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych szkiców koncepcyjnych, które mogły wpłynąć na zupełnie inny odbiór głównych bohaterów.

Nastąpiły czasy, kiedy to fani serii są chyba najbardziej zdegustowani po ostaniej odsłonie przygód X-Menów. Z każdym filmem niechęć narastała, ale teraz wszystko na to wskazuje, że formuła się wyczerpała i jeżeli jest szansa na restart, to jedynie z w nowej wersji.

Prezentujemy najciekawsze szkice, które powstały do takich produkcji jak X-Men: Przeszłość, która nadejdzie, Deadpool 2 czy X-Men: Apocalypse. Niektóra są jedynie kosmetycznymi poprawkami, lecz są także prace, która mcono wpłynęłyby na odbiór niektórych postaci, czy nawet całych filmów.

Kolorowe kostiumy X-Menów

X-Men

Zupełnie odmieniony wygląd Deadpoola

Deadpool

Jean Grey w kostiumie

Jean Grey

Wygląd Apocalypse wierny komiksowi

Apocalypse

Inny wygląd Strażników

Strażnik

Skrulle w Mrocznej Phoenix

Skrulle

Rzecz w filmie Deadpool 2

Rzecz

Źrodło: comicbookmovie.com