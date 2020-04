Roman Gutek przyznał w rozmowie, że bardzo intensywnie myśli o połączeniu Nowych Horyzontów z American Film Festivalem "co spowoduje oszczędności i będzie korzystne dla widzów". W tym momencie trwa poszukiwanie pomysłu na formułę tegorocznego festiwalu. Jego termin ustalony jest na 5-15 listopada. Twórca nie wyklucza również internetowej wersji wydarzenia, głównie ze względu na możliwość utraty dofinansowania.

Roman Gutek ujawnił również pierwsze ustalenia Komisji antykryzysowej w PISF

Wiele ludzi od razu nie pójdzie do kina. Komisja antykryzysowa w PISF-ie, do której należę, przygotowuje między innymi plan powrotu widzów do kina. Kiniarze i dystrybutorzy przygotowują się do tego czwartego etapu odmrożenia gospodarki, gdy mają ruszyć kina i teatry. Nikt oczywiście nie wie jeszcze, kiedy to będzie. Może najpierw zaczną działać kina na wolnym powietrzu, kina samochodowe. W komisji opracowujemy zasady bezpieczeństwa: mierzenie temperatury przy wejściu do kina, obowiązek noszenia maseczki, dezynfekcja, ozonowanie sal, zachęcanie ludzi do kupowania biletów online, siadanie co drugi, trzeci rząd, co drugie, trzecie miejsce. Pracujemy też nad kalendarzem premier filmowych i uruchamianiem festiwali, który pozwoli uniknąć "kanibalizacji". Żeby nie było tak, że w jednym tygodniu wejdzie do kin 15 premier, a wszystkie festiwale ruszą w jednym miesiącu.