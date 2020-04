Nespresso Talents - 31 maja nowy termin zgłaszania filmów do konkursu 0

Termin zgłaszania filmów na międzynarodowy konkurs filmowy Nespresso Talents został przedłużony do 31 maja. Hasło piątej edycji brzmi Virtuous Circles i jest interpretowane jako kręgi dobra. Członkowie Jury – Małgorzata Kożuchowska, Kinga Dębska, Anna Zoll i Łukasz Maciejewski – przekonują, że temat daje wiele możliwości interpretacyjnych. Nagroda główna to 5000 euro i zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Po raz pierwszy konkurs ma także polską edycję z finałem podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Polscy twórcy walczą o nagrodę główną w wysokości 1500 euro. Filmy można zgłaszać na platformie konkursu.

W twórczej rywalizacji może wziąć udział każdy, bez względu na wiek, wykształcenie czy doświadczenie zawodowe. To szansa dla wszystkich kreatywnych osób, które lubią nagrywać filmy, dysponują np. kamerą w telefonie i mają pomysł na opowiedzenie ciekawej historii. Filmy muszą trwać od 2 do 3 minut i być w formacie wertykalnym (9:16).

Temat tegorocznej edycji Nespresso Talents to Virtuous Circles, interpretowany jako kręgi dobra. Świat staje się lepszy dzięki ludziom, którzy nie boją się marzyć, angażują się w ważne społecznie tematy i potrafią brać sprawy w swoje ręce. To właśnie takie historie – autentyczne (zaczerpnięte z życia) lub fikcyjne (będące wytworem wyobraźni twórcy) – próbujące uchwycić proces zmiany na lepsze, której źródło może leżeć w niepozornym geście, ruchu, zdarzeniu, powinny opowiadać tegoroczne filmy. Jury w składzie: Małgorzata Kożuchowska, Kinga Dębska, Łukasz Maciejewski i Anna Zoll, laureatka Nespresso Talents z 2018 roku zachęca, aby zostać w domu, ale jednocześnie przekonuje, że także w tej ograniczonej przestrzeni można nakręcić zwycięski film. Ważne, żeby nie ograniczać wyobraźni i uważnie przyglądać się otoczeniu.

Do konkursu Nespresso Talents filmy można zgłaszać do 31 maja na stronie https://www.nespresso.com/talents/pl/pl/contest. Do końca czerwca ogłoszone zostaną shortlisty zarówno w międzynarodowej, jak i polskiej edycji konkursu. Finaliści międzynarodowej edycji otrzymają nagrody pieniężne: 5000 euro (pierwsze miejsce), 3000 euro (drugie miejsce) i 2000 euro (trzecie miejsce). Ponadto laureaci zwycięskich filmów będą gośćmi Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, gdzie nastąpi uroczyste wręczenie nagród. Natomiast laureaci edycji polskiej zostaną uhonorowani nagrodami w wysokości: 1500 euro (pierwsze miejsce), 1000 euro (drugie miejsce) i 500 euro (trzecie miejsce), które zostaną wręczone podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Tegoroczną edycję Nespresso Talents wsparły także Szkoły Filmowe: Warszawska Szkoła Filmowa; Szkoła Filmowa Wajdy; Wrocławska Szkoła Filmowa Mastershot; Łódzka Szkoła Filmowa; Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego; Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza; Gdyńska Szkoła Filmowa; Akademia Filmowa AMA.

Poprzez pracę z młodymi filmowcami Nespresso kontynuuje zobowiązanie, aby poruszać tematy ważne społecznie i dokonywać zmian na lepsze