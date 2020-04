Kolejne przygody Kipo w zwiastunie 2. sezonu animacji Netflixa ''Kipo i Dziwozwierze'' 0

Netflix opublikował pierwszą zapowiedź drugiego sezonu postapokaliptycznej animacji Kipo i Dziwozwierze wytwórni DreamWorks. Pełen akcji teaser możecie zobaczyć poniżej.

Ta ciekawa animacja zadebiutowała w styczniu tego roku. Ukazuje świat po apokalipsie, w którym żyją zmutowane zwierzęta. Główną bohaterką jest młoda dziewczyna Kipo, która całe swoje dotychczasowe życie spędziła w bezpiecznym domu pod powierzchnią ziemi. Kiedy jednak w wyniku ataku mutanta zostaje zmuszona do życia na powierzchni nie załamuje się, a jej zadziorny charakter pozwala jej przetrwać. Dołącza do grupy ocalałych, z którą przeżywa niesamowite przygody. W drugim sezonie Kipo stanie przed nie lada zadaniem. Będzie musiała uratować swojego ojca. Odkryje także tajemnice z przeszłości, która zmienią jej dotychczasowe postrzeganie na to co już wie i zna.

Twórcą serialu jest Radford Sechrist. Za produkcję odpowiada Bill Wolkoff. Głosu głównym bohaterom udzielają m.in. Karen Fukuhara, Sydney Mikayla, Coy Stewart, Deon Cole, Dee Bradley Baker, Sterling K. Brown, Dan Stevens, Jake Green i Lea DeLaria.

Premiera 2. sezonu Kipo i Dziwozwierze już 12 czerwca br. Podobnie jak pierwszy składa się on z 10 półgodzinnych odcinków.

Źrodło: comingsoon