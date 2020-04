Pierwszy pełny zwiastun finałowego sezonu serialu ''Agenci T.A.R.C.Z.Y'' 0

Czekanie z pewnością się opłaciło. W sieci nareszcie pojawił się pełny zwiastun finałowego sezonu serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y. Zerknijcie poniżej i dajcie znać jak Wam się podoba.

Serial Agenci T.A.R.C.Z.Y. Do tej pory doczekał się sześciu sezonów, z których ostatni zadebiutował w maju zeszłego roku. Pierwszy sezon serialu ściśle wiązał się z filmem Avengers. Jego akcja rozpoczęła się wkrótce po ukazanej w filmie Avengers bitwie o Nowy Jork. Gdy wiedza o istnieniu superbohaterów i obcych stała się powszechna, świat starał się przywyknąć do tej całkiem nowej rzeczywistości. Do służby powrócił agent Coulson, który zebrał zespół wyspecjalizowanych agentów z organizacji znanej pod nazwą T.A.R.C.Z.A.. W kolejnych sezonach drogi serialu i MCU zaczęły się stopniowo rozchodzić.

Akcja finałowego sezonu przeniesie nas do Nowego Jorku. Jest rok 1931. Drużyna jest w posiadaniu nowego Zephyra, dzięki któremu może podróżować w czasie. Muszą poznać szczegóły pewnego wydarzenia. Gdy zawiodą dojdzie do katastrofy zarówno w przeszłości, teraźniejszości, jak i przyszłości. Los świata jest w ich rękach.

Premiera siódmego i zarazem ostatniego sezonu serialu już 27 maja br. na AMC. Nie wiadomo kiedy dostępny będzie on w Polsce, bowiem do tej pory w naszym kraju nie został jeszcze wyemitowany sezon szósty. Dotychczas za emisję Agentów T.A.R.C.Z.Y. odpowiedzialna była stacja FOX Polska.

