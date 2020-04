Producentem serialu został Neal H. Moritz, który pracował przy pełnometrażowych filmach Gęsia skórka i Gęsia skórka 2. Pierwszy z nich otrzymał mnóstwo pozytywnych recenzji, podczas gdy kontynuacja nie była już tak udana. Jednakże nie przeszkodziło to jej w sukcesie finansowym. Obie produkcje przy łącznym budżecie niecałych 100 mln dolarów zarobiły na całym świecie ponad 250 mln.

Uwielbiałem pracować przy filmach z serii Gęsia skórka i nie mogę się doczekać, aby ożywić jeszcze więcej niesamowitych historii Stine’a. Odbędzie się to za pośrednictwem wysokiej klasy serialu telewizyjnego, który przemówi zarówno do dzieci, jak i do dorosłych. powiedział Moritz