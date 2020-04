Nie żyje Irrfan Khan - gwiazda "Slumdoga" i "Życia Pi" 0

Irrfan Khan to jedna z najbardziej rozpoznawalnych międzynarodowych gwiazd z rodowodem prosto z Bollywood, na swoim koncie ma wiele znaczących produkcji. O jego śmierci poinformował reżyser Shoojit Sircar, aktor miał 53 lata.

Khan zmarł we wtorek 28 kwietnia. W 2018 roku ogłosił, że pojawił się u niego rzadki neuroendokrynny guz, walczył z chorobą ponad rok. Do szpitala trafił z infekcją nerek, która następnego dnia doprowadziła do zgonu.

Aktor urodził się 7 stycznia 1967 roku, karierę w show-biznesie rozpoczął w 1986 roku epizodami w produkcjach telewizyjnych. Jego fabularny debiut miał miejsce dwa lata później, był to film Salaam Bombay!. W kolejnych latach jak to bywa w indyjskiej kinematografii, miał okazję występować w licznych produkcjach rodem ze swojego kraju. Międzynarodową rozpoznawalność przyniosły mu role w filmie Pociąg do Darjeeling oraz Cena odwagi z 2007 roku.

Rok później wystąpił w słynnym Slumdog, milioner z ulicy a następnie w komedii romantycznej Zakochany Nowy Jork. Wspomniane produkcje dały mu dostęp do Hollywood i wielkich kasowych produkcji jak Życie Pi, Niesamowity Spider-Man, Jurassic World czy Inferno.

W wieku 53 lata miał na swoim konice ponad 140 filmowych i telewizyjnych ról.

