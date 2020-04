Ridley Scott opowie o globalnej epidemii 0

Ridley Scott i jego firma produkcyjna Scott Free są zainteresowani nowym projektem reżyserskim- ekranizację niedawno wydanej powieści Lawrence'a Wrighta pt. "The End of October".

Książka nieoczekiwanie okazała się bardzo aktualna, lecz czas wydania jest tutaj zupełnym zbiegiem okoliczności. Opowiada ona o epidemii fikcyjnego wirusa Kongoli, który zbiera jeszcze większe żniwo niż Covid-19. Wydostał się on prawdopodobnie z chińskiego bądź rosyjskiego laboratorium i rozprzestrzenia się po świecie szybciej niż pożar, dziesiątkując ludzkość. Szkoły i lotniska zostają zamknięte, światowa gospodarka wisi na włosku, wzrasta bezrobocie, a na ulicach grasują gangi sierot, których rodzice umarli w wyniku zarażenia. Wśród książkowych ofiar znajdują się m.in. Brad Pitt i Taylor Swift. Filarem samej opowieści jest międzynarodowy wyścig, aby znaleźć szczepionkę przed spodziewaną, drugą falą infekcji. Głównym bohaterem książki jest amerykański mikrobiolog wysłany przez WHO do Indonezji, gdzie zanotowano jedne z pierwszych ognisk epidemii.

Interesujące jest to, że pierwotną inspiracją dla autora był sam Ridley Scott, który po przeczytaniu "Drogi" Cormaca McCarthy'ego skierował do Wrighta pytanie, czy faktycznie mogłoby dojść do apokaliptycznego kryzysu społecznego. Na szczęście w obliczu wszechobecnej pandemii to pogrom wirusa Kongoli i jego globalne skutki uboczne, przedstawione w powieści Wrighta, są znacznie większe i bardziej dotkliwe w skutkach.

Nie ma jeszcze decyzji odnośnie tego, czy ekranizacja przyjmie formę filmu czy miniserialu. Scott rozważa możliwość osobistego wyreżyserowania projektu. Apokaliptyczna tematyka interesuje go od dawna, kiedy to w 1994 roku miał stanąć za kamerą filmu Crisis in the Hot Zone o przypominającej ebolę epidemii z Jodie Foster i Robertem Redfordem. Pomysł zastopowali jednak twórcy Epidemii z Dustinem Hoffmanem, przez co Scott zupełnie stracił zainteresowanie.

Źrodło: Deadline