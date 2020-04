Trwa wojna o VOD! Czy filmy od Universal Pictures nie będą wyświetlane w kinach? 0

Dziś można stwierdzić już, że Universal Pictures jest w otwartym konflikcie z jedną z sieci kinowych. Wczoraj szef AMC, Adam Aaron wysłał do szefa hollywoodzkiego studia list, w którym poinformował go, że w żadne kino AMC na całym świecie nie wyświetli ich produkcji.

Tak gwałtowną reakcję i burzliwe dyskusję wśród kiniarzy wywołał artykuł w "The Wall Street Journal", w który Universal Pictures chwaliło się wynikami dystrybucji na VOD animacji pt. Trolle 2.

Wyniki Trolli 2 przekroczyły nasze oczekiwania i pokazały opłacalność PVOD. Jak tylko kina zostaną ponownie otwarte, spodziewamy się wydać filmy w obu formatach- w przypadku filmów, które wejdą do kin, ma być zachowane dotychczasowe okno dystrybucyjne.

napisał w oświadczeniu dyrektor generalny NBCUniversal, Jeff Shell

Film ten po trzech tygodniach wyświetlania w usługach PVOD jest już bardziej dochodowym przedsięwzięciem niż pierwsza część Trolli, którą obejmowała kinowa dystrybucja w Stanach. Póki co wpływy są na razie niższe, zbliżając się do 100 milionów dolarów, ale aż 80% z nich wraca na konto wytwórni, a w przypadku dystrybucji kinowej bywa i tak, że procent ten jest o połowę niższy. Zarząd Universal Pictures sądzi, że Aaron mógł przesadnie zareagować na to oświadczenia i być może źle je zinterpretował lub wyjął pewne słowa z kontekstu. Nie da się jednak ukryć, że istnieje coraz bardziej narastający konflikt interesów.

Tak samo oburzone tym faktem wydają się sieci kinowe, zrzeszone wokół organizacji NATO. W specjalnym oświadczeniu instytucja ta podkreśliła, że przez wiele tygodni poprzedzających pandemię Universal promował Trolle 2 jako widowisko kinowe. NATO czuje się też urażone tym, że decyzja o dystrybucji animacji na serwisach VOD została podjęta bez bezpośredniej konsultacji z kinami.

Niestety Universal ma destrukcyjną tendencję do ogłaszania decyzji mających wpływ na ich partnerów dystrybucyjnych bez faktycznej konsultacji z nimi, a teraz na wysuwanie bezzasadnych oskarżeń w dalszym ciągu bez konsultacji z tymi partnerami.

odpowiedziało NATO

Naszym celem w wydaniu Trolli na PVOD było zapewnienie rozrywki ludziom, którzy chronią się obecnie w domach, podczas gdy kina i inne formy rozrywki na zewnątrz są niedostępne. Bazując na entuzjastycznej reakcji na film, uważamy, że dokonaliśmy właściwego wyboru. Biorąc pod uwagę opcję, aby nie udostępniać filmu w ten sposób- nie tylko uniemożliwiłoby to obejrzenie filmu przez konsumentów, ale także negatywnie wpłynęło na zarówno naszych partnerów, jak i pracowników. Decyzja więc była jasna. Naszym pragnieniem od zawsze było sprawne dostarczanie rozrywki jak największej liczbie odbiorców. Absolutnie wierzymy w wyjątkowość kinowych doświadczeń i nie złożyliśmy ku temu żadnych przeciwnych oświadczeń. Z niecierpliwością czekamy na prywatne rozmowy z naszymi partnerami dystrybucyjnymi, ale nie ukrywamy, że jesteśmy rozczarowani pozornie skoordynowaną próbą AMC i NATO mylenia naszej pozycji i naszych przyszłych działań.

skomentował prezes Universal Pictures, Donnie Langley

Ciekawe jest to, że inne studia, takie jak Disney i Warner Bros., które obecnie intensywnie współpracują z serwisami VOD lub platformami streamingowymi, póki co nie zostały zaatakowane przez właścicieli kin.

Źrodło: Deadline