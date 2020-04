Legendary przygotowuje filmowe adaptacje kultowych gier "The Sims" i "SimCity"! 0

Portal Geeks WorldWide donosi, że Legendary Pictures przygotowuje dwie adaptacje kultowych gier wideo – "SimCity" oraz "The Sims".

Filmowa adaptacja "SimCity" opisywana jest jako "komediowa wersja filmu katastroficznego Rolanda Emmericha w świecie Simów", do której scenariusz napisał Mike Rosillio. Nad rozwojem produkcji czuwają przedstawiciele studia Legendary, Ali Mendes i John Silk. Obecnie trwają poszukiwania reżysera oraz obsady – poszukiwany jest aktor i aktorka w wieku 30-49 lat do roli ojca i matki, 15-latek do roli jego syna oraz czarny charakter, o którym obecnie nie wiadomo nic więcej.

Dla tych, którzy nie wiedzą, SimCity to symulator miasta, które gracze tworzą według własnych pomysłów i zasad. Celem jest, aby ich aglomeracja stała się największą i jak najbardziej udaną. Ci bardziej psotni mają możliwość sprowadzenia na nią katastrof naturalnych np. tornad- tylko dla własnej rozrywki.

O adaptacji popularnego "symulatora życia" – The Sims – informacji podano jeszcze mniej. Ogłoszenia castingowe sugeruję jednak, że podobnie jak w nowej wersji Jumanji, świat Simów będzie czymś na kształt równoległej rzeczywistości, do której przeniosą się bohaterowie. Główną bohaterką miałaby być rezolutna Katie, której towarzyszyliby: przyjacielski geek Cliff, znający się na sztukach walki Rick, nałogowy podrywacz Jared oraz fitnesiara Amanda.

