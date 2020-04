Przypomnijmy, że Iluzja przy budżecie w wysokości 75 mln $ zarobiła na całym świecie 351,7 mln $, a jej kontynuacja 334 mln $. Nic dziwnego, że studio Lionsgate prawie od razu dało zielone światło trzeciej odsłonie przygód Jeźdźców Apokalipsy. Jednak na kilka lat projekt został wstrzymany, teraz wszystko na to wskazuje, że dojdzie do skutku.

Do całej sytuacji odniósł się Nathan Kahane, prezydent Lionsgate Motion Picture Group.

Eric Warren Singer zawsze był zafascynowany sztuką oszustwa i iluzji we wszystkich jej formach. Przyszedł do nas z zupełnie nową historią, która przenosi mitologię "Iluzji" i Czterech Jeźdźców na zupełnie nowy poziom, dzięki powrotowi kluczowych członków obsady i zupełnie nowych postaci. Wcześniejsze części zostały stworzone po to, by publiczność była zaskoczona i mogła zgadywać co dalej się wydarzy. Każdy wielki magik wie, że nie możesz robić ciągle tych samych sztuczek. A Eric i jego zespół iluzjonistów mają w zanadrzu coś specjalnego.