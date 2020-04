Fede Alvarez jednak nie wyreżyseruje kontynuacji ''Labiryntu'' 0

Już od dłuższego czasu słychać o planowanej kontynuacji filmu Labirynt z 1986 roku. W 2017 roku ogłoszono iż jego reżyserią zajmie się Fede Alvarez, twórca Martwego zła i Nie oddychaj. Teraz jednak wiadomo już, że zrezygnował on z tej funkcji.

fot. materiały prasowe

Nowy film planowany był jako kontynuacja pierwszego filmu, którego akcja rozgrywać miała się wiele lat później po wydarzeniach ukazanych w Labiryncie. Alvarez początkowo był zainteresowany tym projektem, jednak z czasem ustąpił, uznał on, iż pragnie skupić się na produkcjach, które według niego mają większą szansę na sukces i są bliżej niego.

Tak trudno jest zdecydować, co jest warte Twojego czasu i na co warto zwrócić uwagę odbiorców. 'Labirynt' był czymś co chciałem zrobić swego czasu, ale potem ustąpiłem. Po prostu czułem, że w przypadku tego filmu ludzie mają z góry ustalone co powinno się w nim znaleźć, a w tym wypadku trudno ich zaskoczyć i wprowadzić coś nowego. Oni oczekują tego samego. Dlatego zdecydowałem, że jako reżyser nie chce robić czegoś co już z góry jest ustalone jak ma wyglądać na ekranie, a 'Labirynt' jest właśnie takim filmem. Od czasu mojego ostatniego filmu 'Dziewczyna w sieci pająka', chce tworzyć filmy, które mają dla mnie znaczenie. powiedział Alvarez

W takim wypadku nie wiadomo jak potoczą się dalej losy tej kontynuacji. Jak na razie nie ma żadnych wieści odnośnie tego czy projekt został zawieszony czy poszukiwania nowego reżysera trwają.

Obecnie Alvarez zajmuje się pracą nad filmem 16 States, który opowie o apokalipsie zombie. Projekt ten powstaje dla Lionsgate.

Labirynt to piękna familijna opowieść, która zachwyca baśniowym klimatem i wspaniałą muzyką. Sfrustrowana koniecznością pilnowania przez kolejny weekend swojego małego braciszka Sarah, używa swojej bujnej wyobraźni i wzywa Gobliny ze swojej ulubionej książki prosząc, aby zabrały one jej brata. Kiedy mały Toby naprawdę znika, Sarah musi podążyć jego tropem do bajkowego świata i uratować go z rąk nikczemnego króla Goblinów. Wejścia do jego zamku strzeże labirynt – wykręcona i zwodnicza plątanina korytarzy, wypełniona strasznymi potworami i pułapkami. Aby zdążyć na czas, Sarah musi przechytrzyć króla Goblinów. W tym celu musi zaprzyjaźnić się z jego świtą i strażnikami oraz mieć nadzieję, że ich lojalność nie okaże się kolejną iluzją ze świata, w którym nic nie jest takie jakim się wydaje.

