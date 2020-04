Najgorsze filmy świata LIVE! Zaprasza Jacek Rokosz! 0

4 maja, poniedziałek, godz. 18:00. Najgorsze filmy świata na kwarantannie! Live z Jackiem Rokoszem na Instagramie kina Muranów.

Najgorsze filmy świata to spotkania z najbardziej kuriozalnymi produkcjami w historii kina, które nie powinny ujrzeć światła dziennego, ale jednak powstały. Gospodarzem cyklu jest niezastąpiony profesor dr hab. Jacek Rokosz – wykładowca PWSFTviT w Łodzi. Twórca filmów animowanych. Autor książki Stracone dusze. Amerykańska eksploatacja filmowa 1929-1959.

Niestety nie możemy spotkać się w kinie, więc w każdy poniedziałek widzimy się online!

4 maja, o godz. 18:00 zapraszamy na jedyne w swoim rodzaju spotkanie live z naszym Złym Profesorem na profilu kina Muranów na Instagramie.

Jacek opowie o „Diabelskim nietoperzu" (1940) – czy to film o diabelskim nietoperzu…? Nie do końca. Głównym bohaterem tego taniego horroru jest całkowicie szalony naukowiec o imieniu Paul Carruthers (genialny w swej kuriozalnej kreacji Bela Lugosi). Na co dzień Carruthers produkuje w swoim laboratorium wodę kolońską dla mężczyzn. Feromony z tej wody dziwnym trafem działają na układ nerwowy diabelskiego nietoperza, który – a jakże – mieszka na strychu w domu naukowca. Czy Carruthers wykorzysta zapachowe skutki wody kolońskiej aby zgładzić swoich wrogów? Dlaczego nietoperz z trudem unosi się w powietrzu, a kiedy już tam jest ciągnie za sobą wędkarskie żyłki? I być może pytanie najważniejsze: co sprawia, że w trakcie ataku diabelski nietoperz drze się wniebogłosy jak mała dziewczynka? Na te i wiele innych fundamentalnych pytań odpowie Jacek Rokosz w trakcie spotkania live najgorszych filmów świata! Przybywajcie dzieci nocy!