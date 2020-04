Wes Ball wyreżyseruje adaptację powieści ''Pierwszych piętnaście żywotów Harry'ego Augusta'' 0

Wes Ball, reżyser trylogii Więzień labiryntu również opartej na powieściach, bierze się teraz za kolejny projekt sci-fi. Padło na książkę Claire North noszącą tytuł 'Pierwszych piętnaście żywotów Harry'ego Augusta’. Prawa do jej sfilmowania nabyło studio Amblin.

fot. materiały prasowe

Autorką scenariusza jest Melissa Iqbal. Film wyprodukują Peter Czernin, Graham Broadbent i Joe Hartwick Jr.

Powieść Pierwszych piętnaście żywotów Harry’ego Augusta jest specyficzną opowieścią o podróżach w czasie. Harry zawsze w chwili śmierci rodzi się na nowo i powraca do punktu wyjścia. Niezależnie od tego, co robi i jakie decyzje podejmuje, za każdym razem staje się chłopcem pamiętającym wszystkie fakty z poprzednich żyć. Jednak podczas jednej ze śmierci coś się zmienia. Przy jego łóżku pojawia się dziewczynka, która przekazuje mu tajemniczą wiadomość. Od tego momentu Harry pragnie ocalić przeszłość i uratować przyszłość, aby nie doszło do katastrofy. Musi się śpieszyć, bowiem ma on rywala podobnego sobie, który jest w stanie poświęcić wszystko dla wyższych celów.

Książka ta opublikowana została w 2014 roku. Zdobyła nagrodę Johna W. Campbella dla najlepszej powieści science fiction i nominowana była do nagrody Arthura C. w tej samej kategorii.

Źrodło: deadline