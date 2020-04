Reżyser ''Toy Story 4'' nakręci animowany prequel ''Transformersów'' 0

Reżyser zeszłorocznego filmu Toy Story 4, Josh Cooley bierze się za kolejny animowany projekt. Po ponad 30 latach od premiery filmu The Transformers: The Movie powstaje jego prequel.

fot. materiały prasowe

Autorami scenariusza są Gabriel Ferrari i Andrew Barrer. Wspólnie napisali oni także scenariusz do filmu Ant-Man i Osa. Animacja będzie wspólnym dziełem Paramount Pictures i Hasbro/eOne. Producentami wykonawczymi zostali Lorenzo di Bonaventura i Mark Vahradian. Prace nad animacją już się rozpoczęły. Trwają one zdalnie.

Animowany film nie będzie miał nic wspólnego z pełnometrażowymi filmami akcji oraz spin-offem Bumblebee. Jego akcja umiejscowiona zostanie na planecie Cybertron i ukaże wojnę między Autobotami i Deceptikonami. Główny wątek fabularny skupi się także na relacji między Megatronem a Optimusem Prime’m, którzy są liderami rywalizujących ze sobą frakcji.

The Transformers: The Movie opowiadał o niekończącej się wojnie dwóch ras kosmicznych robotów. Autoboty chcą za wszelką cenę uniemożliwić złym Deceptikonom zdobycie władzy. Podczas ostatecznego pojedynku ich liderów – Autobota Optimusa Prime’a i Deceptikona Megatrona, Prime ginie, a jego wróg zostaje ciężko ranny. Tymczasem w stronę planety Cybertron rusza potężny transformer zwany Unicron, który żywi się innymi planetami. Pokonać go może tylko Autobot posiadający Matrycę – przedmiot, którego szuka sługa Unicrona, Galvatron.

Źrodło: deadline