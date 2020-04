Zawsze chciałeś być zjedzonym przez dinozaura? Teraz masz na to szansę! 0

Jeśli zawsze marzyłeś o tym, aby wystapić w filmie z serii Jurassic World, to teraz masz na to niepowtarzalną szansę. Chris Pratt, aktor wcielający się w postać Owena wziął udział w projekcie charytatywnym, w którym na szczęśliwca czeka rola w Jurassic World: Dominion.

fot. materiały prasowe

Projekt w którym Pratt bierze udział to All In Challenge. Zgłosiło się do niego już wiele światowych gwiazd, w tym Justin Bieber, Madonna czy Ariana Grande. Ma on za zadanie nieść pomoc potrzebującym w dobie koronawirusa. Celebryci dla tego kto wpłaci najwięcej pieniędzy bądź zostanie wylosowany przygotowują niepowtarzalną nagrodę. Z reguły jest to możliwość spotkania czy zjedzenia wspólnego posiłku. Pratt wpadł na nieco inny pomysł. Nagrodą w jego wyzwaniu jest możliwość zagrania w najnowszym filmie z serii Jurassic World. Szczęśliwiec zostanie widowiskowo zjedzony przez dinozaura!

Chris Pratt zanim opublikował wspomniane wyzwanie najpierw musiał nie lada się natrudzić, aby przekonać odpowiednich ludzi ze studia Universal Pictures do zgody na udział w filmie osoby trzeciej. Gwarantuje także, iż scena ta nie zostanie usunięta z gotowego już dzieła. Na wygraną są dwie szanse, wygra osoba, która zaoferuje najwyższą kwotę oraz osoba z loterii.

Poniżej macie filmik, który Pratt opublikował na swoim koncie na Instagramie Informuje w nim o wyzwaniu, a także przedstawia kultowe sceny 'zjedzenia' czy innego unicestwienia ukazane zarówno w filmach z serii Park Jurajski, jak i w dotychczasowych dwóch produkcjach Jurassic World.

Jak myślicie, ciekawa propozycja?

Premiera Jurassic World: Dominion zaplanowana jest na 11 czerwca 2021 roku.

Źrodło: screenrant.com, Instagram