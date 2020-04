Film "Sala samobójców. Hejter" nagrodzony na Tribeca Film Festival! 0

Film Jana Komasy Sala samobójców. Hejter zdobył nagrodę dla najlepszego filmu (Best Narrative Feature) w konkursie International Narrative Competition na Tribeca Film Festival w USA. To pierwszy polski film, któremu nie tylko udało się znaleźć w tym prestiżowym konkursie, przeznaczonym dla filmów zagranicznych, ale go zarazem wygrać. Polski Instytut Sztuki Filmowej wsparł promocję zagraniczną filmu.

fot. Jarosław Sosiński / materiały prasowe / Kino Świat

Film opowiada historię Tomka, od dziecka obsesyjnie zauroczonego rówieśniczką Gabi Krasucką i jej bogatą rodziną, która spędzała wakacje w gospodarstwie agroturystycznym jego ojca. Po latach chłopak zaczyna studiować prawo, ale zostaje wyrzucony z uczelni za plagiat. Ukrywa ten fakt przed wspierającymi go symbolicznym „stypendium” Krasuckimi. Dzięki sprytowi i determinacji podejmuje pracę w modnej agencji buzzmarketingowej, która pozwala mu się utrzymać i dać upust negatywnym emocjom po miłosnym zawodzie. Otrzymuje hejterskie zlecenie zniszczenia wizerunku Rudnickiego – liberalnego polityka typowanego na zwycięzcę w wyborach. Z początku ma moralne wątpliwości, ale czerpie z pracy coraz większą satysfakcję.

Udaje mu się też zbliżyć do Gabi i jej świata, do którego zawsze aspirował. To jednak chwilowe, Krasuccy dowiadują się o plagiacie, a Gabi znajduje narzeczonego. Tomek zostaje odrzucony. Chłopak nie poddaje się i rozpoczyna niebezpieczną grę na dwa fronty. Zgłasza się na ochotnika do pracy w sztabie Rudnickiego, doprowadza do jego coming out, licząc na utratę wyborców, jednocześnie planuje wiec poparcia dla Rudnickego. Tomek manipuluje rzeczywistością, zarówno w realnym świecie, jak i w wirtualnym. Poprzez grę komputerową zatrudnia Guzka, chłopaka z zaburzeniami, który ma dokonać zabójstwa polityka, ale już w prawdziwym świecie.

Połączenie nominacji do Oscara dla poprzedniego filmu Jana Komasy Boże ciało z nagrodą za najlepszy obraz w konkursie "International Narrative Competition" festiwalu Tribeca jest wielkim sukcesem i niezwykłą rzadkością, co daje szerokie możliwości promocyjne dla reżysera i polskiego kina.

Źrodło: PISF