DOCS AGAINST ISOLATION - wyjątkowe wydarzenie online już 8 maja!

Ten maj będzie inny niż wszystkie. Po raz pierwszy w swojej siedemnastoletniej historii, Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity nie odbędzie się chwilę po majówce. Wydarzenie, pod opieką mecenasa Festiwalu Banku Millennium, zostało przeniesione na początek września (4-13.09.2020). Jednak już w maju odbędzie się wyjątkowy event online pod wymowną nazwą DOCS AGAINST ISOLATION.

Ekipa Festiwalu postanowiła rzucić wyzwanie izolacji, namawiając równocześnie do zostania w domach. W końcu filmy dokumentalne pozwalają podróżować bez podróżowania, odkrywając nowe zjawiska i miejsca oraz poznając niesamowitych ludzi. Przez ekrany telewizorów i komputerów widzowie przekroczą progi swoich domów. W dniach 8 – 17 maja na widzów będą czekały: wyjątkowa selekcja kilkudziesięciu filmów, z których połowa będzie dostępna za darmo, sesje Q&A na żywo z twórcami i bohaterami filmów, koncerty live, sety didżejskie, nagrania od twórców i ekspertów oraz wiele unikalnych materiałów archiwalnych z poprzednich edycji! A także niespodzianki, które będą odsłaniane stopniowo. Wiele filmów prezentowanych w ramach programu będzie można obejrzeć w otwartym dostępie na portalu Ninateka, dzięki współpracy z Filmoteką Narodową- Instytutem Audiowizualnym. Wszystkie informacje będą pojawiały się w najbliższych dniach w wydarzeniu na fb

Na razie organizatorzy nie zdradzają dokładnie, co się kryje za tymi niespodziankami, ale ktokolwiek z was uczestniczył w festiwal DOCS AGAINST GRAVITY powinien być spokojny o zapewniony przyjemny rozpustami kulturalnymi zawrót głowy.