Po tym, jak studio Unviersal Pictures pochwaliło się wynikami dystrybucji animacji Trolle 2 na płatnych serwisach VOD, wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek narastającego konfliktu. Międzynarodowa Unia Kin oraz Regal Entertainment zabrali bowiem głos w sprawie i przestrzegli przed pochopnymi zmianami tradycyjnego modelu dystrybucji filmów.

Przypomnijmy, że tak gwałtowną reakcję i burzliwe dyskusję wśród kiniarzy wywołał artykuł w "The Wall Street Journal", w który Universal Pictures chwaliło się wynikami dystrybucji na VOD animacji pt. Trolle 2. Już w pierwszy weekend animacja pobiła rekord wpływów z otwarcia w cyfrowej dystrybucji, a film ten po trzech tygodniach wyświetlania w usługach PVOD jest już bardziej dochodowym przedsięwzięciem niż pierwsza część Trolli, którą obejmowała kinowa dystrybucja w Stanach Zjednoczonych. Szef NBCUniversal zasugerował też, że w przyszłości filmy studia mogą być prezentowane premierowo zarówno w kinach jak i serwisach PVOD.

Międzynarodowa Unia Kin (UNIC) już w marcu potępiła wszystkie studia decydujące się na wycofanie filmów z kin i wprowadzenie ich na VOD i platformy streamingowe. W ich mniemaniu rekordowe wyniki Trolli 2 są jedynie skutkiem skrajnie specyficznych warunków, panujących obecnie w przemyśle filmowym.

W obecnych warunkach, kiedy znaczna część populacji została zmuszona do przebywania w domach, a w skali całego globu otwartych jest ledwie 4% wszystkich kin, nikogo nie dziwi, że widzowie będą oglądać filmy dystrybuowane cyfrowo. Przez wiele tygodni poprzedzających pandemię Universal promował Trolle 2 jako widowisko kinowe, więc świadomość jego istnienia wśród widzów była duża. czytamy w oświadczeniu UNIC

Regal Entertainment, właściciel sieci kinowej Cineworld Group, wydaje się nieco łagodniejsze w swoim stanowisku niż sieć kinowa AMC, która zadeklarowała, że już nigdy nie wyświetli swoich placówkach produkcji Universalu. Skierował bowiem pod adresem studia następujące oświadczenie:

Polityka Cineworld w odniesieniu do okna dystrybucyjnego jest jasna, dobrze znana w branży i jest częścią umowy handlowej z naszymi dostawcami filmów. Dużo inwestujemy w nasze kina , co pozwala studiom filmowym zapewnić widzom na całym świecie oglądanie najnowszych tytułów w najlepszej jakości. Nie ma argumentów za tym, że duży ekran jest najlepszym sposobem na obejrzenie filmu, jednak firma Universal jednostronnie postanowiła zerwać nasze porozumienie i zrobiła to w szczytowym momencie kryzysu, związanego z Covid-19. Uważam, że podczas gdy nasza firma została zamknięta, ponad 35 000 pracowników jest w domu i kiedy nie mamy jeszcze jasnej daty ponownego otwarcia naszych kin, decyzja Universal Pictures jest wysoce niestosowna. Nie ma nic wspólnego z dobrymi praktykami biznesowymi, partnerstwem i transparentnością. Nie będziemy pokazywać filmów, które nie trzymają się tradycyjnych okien dystrybucyjnych!