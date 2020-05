Najnowszy film Xaviera Dolana "Matthias i Maxime” od dzisiaj na VOD! 0

Od dzisiaj na serwisach VoD (Vod.pl, Cineman.pl, Player.pl) oraz platformach UPC, Vectra, Orange i Platforma Canal+ dostępny będzie film Matthias i Maxime. Historia jednego pocałunku, który wystawi przyjaźń tytułowych bohaterów na próbę, to ostateczny dowód na to, że Xavier Dolan żegna się z łatką „cudownego dziecka” i staje się pełnoprawnym, świadomym siebie twórcą.

5 powodów (oczywiście można by tak dłuuuużej), dla których warto obejrzeć film Matthias i Maxime:

1. Film wyreżyserowany przez jednego z najciekawszych twórców filmowych młodego pokolenia – Xaviera Dolana.

2. Dolan powraca jako aktor we własnym filmie po raz pierwszy od 6 lat.

3. Eklektyczna ścieżka dźwiękowa wybrana przez samego reżysera – m.in. Arcade Fire, Britney Spears, Tom Odell, Limp Bizkit, Zola Jesus czy Pet Shop Boys.

4. Uniwersalna i pełna energii opowieść o młodości, przyjaźni i emocjach.

5. Film stworzony jako hołd dla przyjaciół reżysera (na ekranie pojawiają się jego bliscy znajomi).

GŁOSY PRASY:

Nikt nie opowiada o zranionych uczuciach tak jak 31-letni Xavier Dolan. Majstersztyk.

Karolina Pasternak, Newsweek

Matthias i Maxime to film, który bawi się nostalgią za czasami, które jeszcze nie minęły. Stworzony dla millenialsów i o millenialsach. Zapewne za kilka lat stanie się pozycją tak kultową dla tego pokolenia, że wszyscy oglądający będą wykrzykiwać „kiedyś to było".

Maja Głogowska, Filmawka

Dolanowi udaje się kapitalnie uchwycić marazm, emocjonalną pustkę skrytą za z pozoru ułożonym planem na życie, który rozpada się niczym domek z kart za sprawą pocałunku, banalnego i intymnego jednocześnie.

Małgorzata Steciak, Vogue

Xavier Dolan reżysersko dojrzewa na naszych oczach, jednak w środku zostawia dalej spragnionego miłości i historii o niej niewinnego i naiwnego chłopaka. Na zawsze Dolan!

Bernadetta Trusewicz, FDB

Nie, to nie jest dobry film. Tak, to jest wspaniałe kino. Czy krytyk ma prawo do tak pokrętnej oceny? Chyba tylko wtedy, kiedy emocje biorą górą nad oceną merytoryczną. A to jest właśnie ten przypadek.

Łukasz Maciejewski, Onet

Matthias i Maxime to kawał dobrego kina, ze świetnymi dialogami i postaciami, w które się wierzy, nawet jeśli się ich do końca nie rozumie.

Wiesław Chełminiak, Do Rzeczy

Tak oto nieodwzajemniona miłość do kina staje się katalizatorem prawdziwej miłości. Może to niejedyne i nie najważniejsze przesłanie Matthiasa i Maxime’a, niemniej – biorąc pod uwagę biografię Dolana – trudno je pominąć. Dużo w tym filmie wzruszeń, niezłego aktorstwa, ale właśnie to przesłanie świadczy o przewartościowaniu myślenia zdolnego Kanadyjczyka, pięknie zabawiającego nas swoimi pasjami na ekranie.

Janusz Wróblewski, Polityka