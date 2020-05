Zwiastun i nowe plakaty 2. sezonu serialu ''NOS4A2'' 0

Stacja AMC opublikowała nową zapowiedź rzucającą trochę światła na to co rozegra się w 2. sezonie serialu NOS4A2. Oprócz niej w sieci pojawiły się także ciekawe plakaty z głównymi bohaterami. Wszystko to do zobaczenia poniżej.

Serial NOS4A2 jest adaptacją powieści Joe'a Hilla, której tytuł odnosi się do numerów rejestracyjnych auta jakim porusza się główny antagonista. Za scenariusz do niego i produkcję odpowiada Jami O'Brien i Hill.

Poniżej wspomniane wideo i plakaty. Co sądzicie o tej zapowiedzi? Podoba się Wam? Trzeba przyznać, że jest pełna akcji i dość ciekawych scen.

Serial skupia się na Vic McQueen, utalentowanej dziewczynie, która odkrywa w sobie nadnaturalną umiejętność do odnajdywania zagubionych rzeczy. Ten dar sprawia, że wchodzi w drogę nieśmiertelnemu Charliemu Manxowi. Manx to starożytna postać, która posiada nadprzyrodzone moce pozwalające mu żywić się duszami dzieci by zachować wieczną młodość. To, co z nich zostaje, zabiera do Christmaslandu – dziwacznego tworu swojej wyobraźni. Tu codziennie trwa Boże Narodzenie, a bycie smutnym jest wbrew zasadom. Vic stara się pokonać Manxa i uratować jego ofiary, ale sama musi uważać, by nie popaść w obłęd i nie stać się jedną z nich.

Akcja sezonu drugiego rozgrywa się osiem lat po wydarzeniach ukazanych w pierwszym sezonie. Vic jeszcze bardziej niż kiedykolwiek chce zniszczyć Manxa, który to w obliczu swojej śmiertelności desperacko chce się na niej zemścić. Za swój cel obiera Wayne’a – ośmioletniego syna Vic.

W głównej obsadzie powracają Ashleigh Cummings i Zachary Quinto, którym partnerować będą m.in. Jahkara Smith, Ólafur Darri Ólafsson, Ebon Moss-Bachrach, Virginia Kull, Jonathan Langdon, Ashley Romans, Jason David i Mattea Conforti.

Premiera 2. sezonu serialu w AMC i BBC America odbędzie się 21 czerwca 2020 r. Składa się on z 10 epizodów. W Polsce zadebiutuje 2 lipca na kanale AMC Polska.

