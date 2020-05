James Wan wyprodukuje adaptację opowiadania ''Hunting Season'' 0

James Wan, reżyser, którego z pewnością kojarzą zarówno fani komiksów (Aquaman), jak i horrorów (Naznaczony, Obecność), bierze się za kolejny projekt. Tym razem wyprodukuje on adaptację opowiadania 'Hunting Season' Franka M. Robinsona, które ujrzało światło dzienne w 1951 roku i do tej pory nie doczekało się swojej ekranizacji.

Oprócz Wana nad filmem pracować będzie także Derek Kolstad, który na swoim koncie ma trylogię Johna Wicka. Zajmie się on napisaniem scenariusza do filmu. W projekt zaangażowani są także Michael Clear i Don Murphy, którzy zajmą się produkcją. Jak na razie nie wiadomo czy Wan zajmie się także reżyserią filmu.

Akcja filmu rozpocznie się w przyszłości. Główny bohater to przyszły funkcjonariusz, który ogłoszony zostaje wrogiem państwowym i otrzymuje wyrok śmierci. Metodę egzekucji wybiera społeczeństwo. Mężczyzna zostaje wysłany w przeszłość, gdzie ściga go specjalna grupa przeznaczona do likwidacji takich osób jak on. Od momentu przybycia ma trzy dni na zaklimatyzowanie się w nowym otoczeniu i znalezieniu sposobu na przetrwanie.

Patrząc na to jacy ludzie zaangażowani są w ten projekt, mamy nadzieję, że wyjdzie z tego coś naprawdę przyzwoitego, bowiem opowiadanie Robinsona stanowi dobry potencjał fabularny. Jak myślicie?

Źrodło: bloody-disgusting.com