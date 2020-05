Nastolatek w domu / #zostańwdomu - BEST FILM podpowiada 0

BEST FILM poleca cyklicznie w ramach wspierania nas i siebie w tęsknocie za kinem, nie tylko jako filmem, by zająć swoje zmysły obrazami z ich bogatego arsenału. Dzisiaj podrzucamy zestaw od nich kina w nastroju coming of age, nastoletniego, o wchodzeniu w nowy rozdział życia lub chęci powstrzymania tego momentu. Mniej lub bardziej zobowiązujące.

KRÓLOWIE LATA

Joe, Patrick i Biaggio skończyli już 15 lat i mają dość słuchania rodziców. Tego lata chcą spróbować wszystkiego, wziąć życie w swoje ręce i stać się mężczyznami. We trzech uciekają do lasu, budują dom i żyją jak królowie. Przynajmniej taki był plan… Wszystko komplikuje się, kiedy w leśnym domu pojawia się piękna Kelly, wspólny obiekt westchnień Joe i Patricka.

Masz w domu buntującego się nastolatka? Ten film jest dla Was! Stanowi doskonałe tło pod dyskusję o byciu dzieckiem, dorastaniu, buncie i problemach, które dla dorosłych często wydają się błahe, a dla nastolatków są największym życiowym wyzwaniem.

Zobacz na: vod.pl, ipla.tv

NAJLEPSZE NAJGORSZE WAKACJE

Nieśmiały nastolatek Duncan jedzie na pierwsze rodzinne wakacje z Trentem – nowym partnerem swojej mamy. Zapowiada się najgorsze lato w jego życiu. Nie dość, że Duncan sam o sobie nie myśli zbyt dobrze, to jeszcze Trent wyraźnie daje mu do zrozumienia, że jest totalnym zerem. Z dna rozpaczy wyciąga go nowo poznany przyjaciel Owen, któremu czasem brak rozsądku, ale na pewno nie brak optymizmu. Owen uczyni z Duncana "króla aquaparku" i sprawi, że będą to jego najlepsze wakacje.

Zobacz na: ipla.tv

THE DUFF

Bianka jest pewną siebie licealną luzarą, dopóki nie dowiaduje się, że jest też… the Duff (Designated Ugly Fat Friend), czyli #tąbrzydkąigrubą. Jej „przyjaciółki” potrzebują kogoś takiego, żeby na jego tle wypadać lepiej, a ci, którzy chcą do nich dotrzeć – żeby mieć punkt zaczepienia. Rzecz w tym, że ona wcale nie ma na to ochoty. Brutalnie uświadomiona przez Wesleya postanawia rozprawić się ze szkolną rzeczywistością. Zanim jednak uda jej się przekonać świat, że jest pełnowartościową i do tego atrakcyjną Bianką, będzie musiała zejść na samo dno youtubowego upokorzenia i facebookowego niebytu, oraz przełknąć gorzkie rozczarowanie po ulokowaniu uczuć w niewłaściwym adresacie. Cała nadzieja w tym, że niezależnie od tego, jak wyglądasz, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie Twoim DUFF.

Zobacz na: Netflix, vod.pl, pl.chili.com, ipla.tv

WSPANIAŁA GILLY

Nieznośną 12-letnią Gilly wszyscy dobrze znają i to z tej najgorszej strony. Wiele rodzin zastępczych próbowało zapanować nad dziewczynką, ale ona zawsze była sprytniejsza. Gilly ucieka od kolejnych rodziców, bo przecież piękna i elegancka prawdziwa mama zabierze ją wkrótce do domu. Wchodząc do domu Trotterów – najdziwniejszych ludzi na świecie – już wie, że nie zamierza spędzić tam ani chwili dłużej, a panią Trotter postanawia znienawidzić do końca życia. Będzie kraść, kłamać i robić wszystko, żeby się od niej uwolnić. Czy Gilly uda się zrealizować jej kolejny sprytny plan?

Zobacz na: vod.pl

MUSIMY POROZMAWIAĆ O KEVINIE

Tytułowy Kevin to demoniczny nastolatek, który świadomie manipuluje swoim otoczeniem, nie uznaje żadnych zasad i z prowokującym uśmiechem mówi: Wstajesz rano i oglądasz telewizję, jedziesz samochodem i słuchasz radia. Chodzisz do swojej nudnej pracy albo nudnej szkoły, ale o tym nie mówią w głównym wydaniu wiadomości. Doszło do tego, że nawet ludzie z telewizji często oglądają telewizję. Na co oni wszyscy tak patrzą? Właśnie na takich jak ja…. Magnetyczna Tilda Swinton i demoniczny Ezra Miller w thrillerze obnażającym najmroczniejsze zakamarki ludzkiej duszy, który prowokuje, pociąga i nie daje o sobie zapomnieć.

Zobacz na: vod.pl, ipla.tv