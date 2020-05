Na Netflix zmierza dokument o życiu Michelle Obamy. Zobaczcie zwiastun ''Becoming. Moja historia'' 0

Netflix opublikował pierwszą zapowiedź nadchodzącego filmu dokumentalnego Becoming. Moja historia, który pokaże nam kulisy życia Michelle Obamy – byłej pierwszej damy Stanów Zjednoczonych.

Film Becoming. Moja historia to kameralna opowieść o Michelle Obamie rozgrywająca się w chwili wielkiej zmiany zachodzącej nie tylko w jej życiu, ale również w kraju, któremu wspólnie z mężem przez osiem pamiętnych lat służyła w Białym Domu. Dzięki temu dokumentowi widzowie mają okazję poznać zza kulis codzienność byłej pierwszej damy, która wyrusza w podróż po 34 miastach, aby głosić przesłanie o sile wspólnoty pozwalającej zasypywać podziały oraz potędze więzi ujawniającej się wówczas, gdy otwarcie i szczerze dzielimy się swoimi historiami. Obama szczerze opowiada o swoim życiu, nadziejach i relacjach podczas trasy promującej swoją książkę noszącą ten sam tytuł co dokument i wydaną w 2018 roku.

Poniżej wspomniany zwiastun oraz plakat promujący produkcję.

Za reżyserię dokumentu odpowiada Nadia Hallgren. Producentami zostali Katy Chevigny, Marilyn Ness, Lauren Cioffi, Maureen A. Ryan, Priya Swaminathan i Tonia Davis.

Premiera filmu Becoming. Moja historia już jutro, tj. 6 maja 2020 roku na platformie Netflix.

Źrodło: comingsoon, youtube