Wszyscy fani serialu Stranger Things z pewnością niecierpliwie oczekują na kolejny sezon tej niebywale popularnej produkcji. Jednak z powodu pandemii koronawirusa zdjęcia do niej zostały zatrzymane i jak na razie nie wiadomo kiedy będą mogły być wznowione. Jednak mimo tak krótkiego okresu zdjęciowego, zatrzymanego ledwo po miesiącu, na temat czwartego sezonu ma już coś do powiedzenia Joe Keery , odtwórca roli Steve’a Harringtona.

Aktor podczas rozmowy z Total Film zdradził, iż nadchodzący czwarty sezon serialu będzie jak dotąd najmroczniejszym z serii.