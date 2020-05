Scenarzyści ''Cichego miejsca'' pracują nad nowym projektem sci-fi 0

Scott Beck i Bryan Woods, scenarzyści odpowiedzialni za film Ciche miejsce biorą się za kolejny projekt z gatunku thriller science fiction.

Po zaciętej wojnie przetargowej prawa do ich scenariusza uzyskało studio Sony Pictures. Film jak na razie nie posiada swojego tytułu. Duet ten ma zająć się także reżyserią oraz produkcją. W produkcję filmu zaangażowany będzie także Sam Raimi. To on odpowiedzialny jest za kultowe Martwe zło z 1981 roku czy film 30 dni mroku.

Projekt ten będzie trzecim wspólnym filmem, który Beck i Woods wyreżyserują. Do tej pory stworzyli horror Nightlight z 2015 roku i zeszłoroczny Dom strachów. Fabuła nowego filmu trzymana jest w tajemnicy.

Po filmie Ciche miejsce wiemy, że mamy obowiązek ponownie zainwestować w filmie w oryginalne pomysły. Jesteśmy dumni ze współpracy ze studiem, które wierzy w teatralność i szuka czegoś nowego. powiedzieli Beck i Woods w swoim oświadczeniu

Również Raimi zabrał głos w sprawie tego projektu. Oto co powiedział:

Raimi Productions z dumą współpracuje ze Scottem Beckiem i Bryanem Woodsem. Mam wielkie zaufanie co do ich historii. Jestem zaszczycony, że po raz kolejny łącze siły z naszymi partnerami z Sony Pictures. Mamy szalony i ekscytujący przebój i nie możemy się doczekać, aż podzielimy się nim ze światem.

