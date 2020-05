J.J. Abrams opracowuje nowy serial sci-fi dla HBO 0

J.J. Abrams, odpowiedzialny za serial Westworld czy finałowy epizod Gwiezdnych wojen, pracuje teraz na nowym serialem science fiction dla stacji HBO. Produkcja ta nosi tytuł 'Demimonde'. Ogłoszono właśnie kto został jej showrunnerem.

fot. materiały prasowe

Obok Abramsa, który jest także autorem scenariusza, producentami wykonawczymi zostali Kira Snyder, odpowiedzialna m.in. za serial The 100 i Opowieść podręcznej, Rand Ravich (Drugie życie, Żona astronauty) i Far Shariat.

Demimonde produkuje studio Bad Robot Productions we współpracy z Warner Bros. Television i HBO. Jeśli chodzi o fabułę serialu to nie wiadomo o niej zbyt wiele. Zdradzono jedynie, iż skupi się ona na problemach jakich dozna pewna rodzina szukająca swojego zaginionego dziecka, które prawdopodobnie trafiło do innego świata.

Jak na razie nie wiadomo z ilu odcinków składać będzie się serial, ani na kiedy planowana jest jego premiera. Również obsada nie została jeszcze podana. Z pewnością wszelkim opóźnieniom winna jest obecna sytuacja jaka panuje w przemyśle filmowym z powodu koronawirusa.

Źrodło: deadline