Nicolas Cage zagra Joe Exotica w nowym serialu o ekscentrycznym hodowcy wielkich kotów! 0

Historia Joe’go Exotica – ekscentrycznego hodowcy wielkich kotów i właściciela zoo w Oklahomie za sprawą niedawnego dokumentu, który pojawił się na platformie Netflix stała się bardzo popularna. Teraz stacja CBS planuje stworzenie fabularnego serialu, w którym główną rolę otrzymał Nicolas Cage.

fot. materiały prasowe

Serialowy projekt CBS nie będzie jedyną w najbliższym czasie produkcją fabularną o odsiadującym wyrok za zlecenie zabójstwa Carole Baskin. Niedawno informowaliśmy, że w planach studia 20th Century Fox jest pełnometrażowy film fabularny o Królu Tygrysów, w którym do głównej roli przymierzany jest Orlando Bloom.

Serial ten składać ma się z ośmiu odcinków, a za jego produkcje odpowie Imagine Television Studios i CBS Television Studios. Dan Lagana pełni funkcję scenarzysty, showrunnera i producenta wykonawczego. Jak na razie produkcja ta nie posiada jeszcze swojego oficjalnego tytułu, ani nawet przybliżonej daty premiery. Podobno prace nad tym projektem trwały już przed sukcesem dokumentu Król Tygrysów, który w serwisie Netflix osiągnął szczyty popularności.

Scenariusz do serialu powstaje na podstawie popularnego artykułu z miesięcznika Texas Monthly zatytułowanego Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild, który napisał Leif Reigstad. Produkcja skupić się ma na tym, jak bardzo Joe zatracił się w tym co robił. Ujrzymy jego bezwzględną walkę o to, aby za wszelką cenę utrzymać swoje zoo.

Nicolas Cage to aktor znany z lepszych, bądź gorszych produkcji. W swoim dorobku ma role w takich filmach jak Uczeń czarnoksiężnika, Skarb narodów, Ghost Rider czy Mandy. Występ w serialu będzie dla niego pierwszą telewizyjną rolą.

Źrodło: theverge.com