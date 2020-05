Robert Rodriguez i Peyton Reed połączą siły za kamerą "The Mandalorian" 0

Robert Rodriguez oraz Peyton Reed zostali ostatecznie potwierdzeni jako reżyserzy drugiego sezonu produkcji The Mandalorian od platformy streamingowej Disney+, o czym poinformowali fanów za pomocą swoich mediów społecznościowych.

Produkcja drugiego sezonu spin-off’u Gwiezdnych wojen już się zakończyła. Nowe twarze jego kontynuacji to m.in Rosario Dawson, Michael Biehn oraz Bill Burr, którzy dołączą do znanych z pierwszego sezonu gwiazd takich jak: występujący w roli głównej Pedro Pascal, Gina Carano, czy Giancarlo Esposito.

Twórca Sin City – Miasto grzechu, Desperado i Małych agentów opublikował dziś tweeta z "największą gwiazdą wszechświata" – Baby Yodą.

Peyton Reed, reżyser dwóch części Ant-Mana i komedii pt. Jestem na tak, również ogłosił swój udział w serialu za pośrednictwem Twittera. Opublikował on na nim zdjęcie hełmu tytułowego bohatera, leżącego na fotelu reżyserskim.

Akcja serialu The Mandalorian rozgrywa się po upadku Imperium i przed powstaniem Najwyższego Porządku. Podążamy za samotnym strzelcem w odległych zakątkach galaktyki, daleko od autorytetu Nowej Republiki. Jest on łowcą nagród zatrudnionym przez Greefa do wykonania określonego zadania.

Premiera drugiego sezonu The Mandalorian odbędzie się dopiero jesienią, ale prace nad sezonem 3 już się rozpoczęły.

Źrodło: Deadline