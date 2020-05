Kultowy serial "Policjanci z Miami" powraca na nasze ekrany 0

Od poniedziałku, 11 maja, widzowie Telewizji WP będą mogli przenieść się do świata policyjnych śledztw i pościgów. Jeden z najpopularniejszych seriali kryminalnych lat 80. – Policjanci z Miami – powraca.

Przenieśmy się do 80. lat XX wieku, na ulice Miami. W mieście pełnym pięknych kobiet i luksusowych samochodów spotykamy dwóch detektywów. Crockett i Tubbs – policjanci z tamtejszej "obyczajówki" łączą siły, by złapać przemytników w mieście będącym w tamtym okresie sercem – kwitnącego w najlepsze – amerykańskiego narkobiznesu. Policjanci z Miami to kultowa, honorowana nagrodami Emmy seria, która wyznacza standardy stylu i wyrafinowania dla wszystkich przyszłych dramatów kryminalnych.

Premiera Policjantów z Miami w Telewizji WP już w poniedziałek, 11 maja. Serial emitowany będzie od poniedziałku do czwartku o godzinie 19:00. Na początek pokazane zostaną wszystkie 23 odcinki pierwszej serii.

Dodajmy, że Telewizja WP dostępna jest w ramach bezpłatnej telewizji naziemnej, na platformach Canal+ (kanał 73) i Cyfrowy Polsat (kanał 104) oraz w sieciach kablowych m.in.: Vectra (114), Netia (29), Orange (35), Multimedia (38), UPC (158/116), Inea (28), Toya (25) oraz w WP Pilot.

