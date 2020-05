Megan Fox w zwiastunie komedii ''Think Like A Dog'' 0

Studio Lionsgate opublikowało oficjalny zwiastun nadchodzącej komedii dla całej rodziny zatytułowanej Think Like A Dog. W jednej z głównych ról aktorka Megan Fox, którą kojarzyć możecie z dwóch pierwszych filmów należących do serii Transformers czy z produkcji o Wojowniczych Żółwiach Ninja.

Think Like A Dog opowiada o 12-letnim geniuszu, który stworzył niesamowity wynalazek umożliwiający mu komunikację z jego psem Henrykiem. Jednak podczas jednej z prób dochodzi do komplikacji i między chłopcem, a psem tworzy się telepatyczne połączenie. To powoduje, że dwójka dotychczasowych przyjaciół rozumie się teraz bez słów i wspólnie dążą do przezwyciężenia szkolnych problemów chłopca oraz do poprawy rozpadającego się małżeństwa rodziców Henry’ego.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Za reżyserię i scenariusz odpowiada Gil Junger, który najbardziej kojarzony jest ze swoim pierwszym filmem Zakochana złośnica z Heathem Ledgerem w roli głównej. W obsadzie aktorskiej oprócz wspomnianej Fox znajdują się także Gabriel Bateman, Josh Duhamel, Janet Montgomery, Julia Jones, Kunal Nayyar i Bryan Callen.

Premiera Think Like A Dog już 9 czerwca br. W ten dzień film zadebiutuje na Blu-ray oraz w serwisach VOD.

Źrodło: comingsoon